ATTACCO, Già un dubbio per Italiano: Piatek o Cabral?

Spazio ai temi di campo questa mattina sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, la partita di sabato contro la Lazio allo stadio Franchi sarà per Arthur Cabral la prima possibilità per mettersi in mostra, per sperare di fare l’esordio. Il dilemma, se fosse già in condizione di essere convocato, è se essere l’alternativa a Piatek cui Italiano pensa da subito per forzare i tempi o potrà invece subentrare nel caso in cui le condizioni lo permettessero. Comunque il brasiliano punta alla convocazione e a integrarsi con i compagni per poi diventare un riferimento sul campo. Serve pazienza e adattabilità nel cercare di capire più in fretta possibile i movimenti che chiede l’allenatore. Sicuramente “King Arthur”, abituato a segnare ed essere protagonista nel Basilea, cercherà di fare molto di più e di convincere il suo allenatore a buttarlo dentro per uno spezzone di gara.