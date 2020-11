ATTACCO, Esame Vlahovic-Cutrone, Piatek e un report

Nelle sue pagine dedicate alla Fiorentina, La Nazione ricorda come manchino meno di cinquanta giorni al calciomercato invernale, concentrando la sua attenzione sul reparto offensivo viola. Pradè e Barone inizieranno a muoversi in tempi molto stretti: il club viola, si legge, avrebbe già cominciato a mettere in discussione il terzetto Vlahovic-Cutrone-Kouame, e per i primi due potrebbero essere anche valutate offerte in uscita. In ottica di un rinforzo il nome più caldo è Piatek, visto che l'Hertha Berlino sembrerebbe essere disposto a trattare sulla formula rifiutata nell'ultimo mercato (prestito e obbligo di riscatto a 18 milioni), mentre è più complicato rimettersi in corsa su Milik, anche se il club monitora con attenzione. In conclusione: al di là di Pedro, è in arrivo un report degli osservatori viola su nomi di talenti del mercato brasiliano in ottica mercato.