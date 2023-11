ATTACCO, Due settimane per trovare un piano B

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ora che si fa con l'attacco? La Nazione si interroga su come risolvere il problema centravanti in casa Fiorentina. Le mancate convocazioni in nazionale di M'bala Nzola e Lucas Beltran permetteranno a Vincenzo Italiano di lavorare per più di una settimana intera con due giocatori totalmente da ritrovare. Focus soprattutto sull'angolano: "La crisi di Nzola di pari passo a quella di Beltran (assente in campo nel weekend ma per infortunio), ha toccato il fondo nel match con il Bologna quando dopo appena 45 minuti di (non) gioco, Italiano ha resettato l’ennesima occasione concessa a Nzola riaccendendo l’idea, di riserva, di sistemare Kouame nella posizione di centravanti".

Mossa dettata dall'esigenza di cambiare qualcosa là davanti. Nzola e Beltran sembrano aver perso tranquillità davanti. Non solo i due centravanti: in questi giorni Italiano parlerà anche coi propri esterni, i vari Ikonè, Brekalo e Sottil, anche loro da ritrovare. Parole e lavoro sul campo. E se non basterà, ci sarà il mercato di gennaio.