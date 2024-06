ATTACCO, Da Pinamonti a Lucca: le alternative a Retegui

FirenzeViola.it

Dopo aver fatto il punto sulla trattativa per Mateo Retegui, La Gazzetta dello Sport analizza anche gli altri nomi che sta sondando la Fiorentina per il centravanti. Tra le alternative alla punta del Genoa, i viola valutano Andrea Pinamonti del Sassuolo retrocesso - che piace anche al Parma -, e Lorenzo Lucca, dal costo più accessibile con l'Udinese che lo riscatterà dal Pisa per 8 milioni.

Infine, la Rosea scrive che resta viva la pista Marko Arnautovic, che ha detto di voler restare all'Inter ma col club nerazzurro che vorrebbe cederlo per piazzare altri acquisti in attacco.