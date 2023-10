ATTACCO, Beltran ora è in vantaggio su Nzola ma...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla stamani del ballottaggio in zona offensiva tra Beltran e Nzola per la sfida di domani a Roma con la Lazio. Al momento è favorito l’argentino: a ieri di sicuro, grazie alla doppietta realizzata giovedì contro il Cukaricki in appena cinque minuti (scarsi) dentro l’ora di gioco disputata, mentre Nzola nei suoi quaranta di minuti non è riuscito a dare segnali concreti di verve e incisività. Per questo il piatto della bilancia è dalla parte di Beltran, ma poi c’è tutta una serie di considerazioni che riguardano la fisicità e la contrapposizione ai difensori di Sarri, e allora come minimo l’angolano non va dato per “sconfitto” nel ballottaggio.

Non ancora, non fino alla rifinitura di oggi che farà da prologo alla partenza di Roma, dove non è escluso che il tecnico viola si porti dietro il dubbio.