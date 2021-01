ATTACCO, Alla Fiorentina manca l'essenza del calcio

Il Corriere dello Sport si focalizza anche sui numeri in attacco della Fiorentina. I viola finora contano 18 gol in 18 partite, una media definita "allarmante" dal quotidiano. La Fiorentina ha bisogno - si legge - di attaccare la porta, di essere pericolosa di far gol. L'essenza del calcio, insomma. Occorre finalizzare, per questo ci vogliono le due punte, quindi Vlahovic e Kouamè insieme. Cesare Prandelli ha sempre detto che il serbo e l'ivoriano non possono convivere in campo, ma ora deve trovare il modo di farlo, perché alla Fiorentina, prima di tutto, serve il gol.