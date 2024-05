ATENE, Il programma della squadra viola per la finale

FirenzeViola.it

Saranno 3.530 chilometri tra la trasferta di Cagliari e quella di Atene, così scrive La Nazione in edicola questa mattina. I viola partiranno per la Sardegna oggi pomeriggio, al termine del Media Day organizzato al Viola Park dalla UEFA, e torneranno a Firenze giovedì notte subito dopo la partita. Lunedì pomeriggio invece i gigliati decolleranno per Atene, mentre martedì 28 la squadra svolgerà sia la seduta di rifinitura che l’attività stampa con protagonisti il tecnico Italiano e due calciatori. Infine il ritorno in Toscana è previsto, indipendentemente da come andrà la finale, giovedì in mattinata.