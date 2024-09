ATALANTA, Kolasinac e Djimsiti puntano a rientrare contro la Viola

FirenzeViola.it

Ci saranno molti assenti in casa Atalanta in vista del match contro la Fiorentina, in programma la prossima domenica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, questi pochi giorni potrebbero essere fondamentali per recuperare alcuni giocatori, soprattutto in difesa. Sì, perché Kolasinac e Djimsiti, nonostante non si siano allenati in gruppo, stanno spingendo per un recupero in extremis per esserci contro la Viola. In particolare, il bosniaco potrebbe addirittura essere schierato titolare. L'albanese, invece, si legge, nonostante abbia abituato la Dea a recuperi record, potrebbe accomodarsi in panchina, risultando comunque convocato.