ATALANTA, Hateboer out 2-3 mesi: Zappacosta o Lirola

Hans Hateboer ieri è decollato con direzione Olanda per verificare la gravità della ricaduta al quinto metatarso del piede sinistro che non vuole saperne di guarire definitivamente. È molto probabile che questa volta serva l'intervento chirurgico e questo significherebbe stare fuori per 2-3 mesi. Come riporta il Corriere di Bergamo, la Dea ora cerca un rinforzo che possa tamponare l'assenza del titolare e che si alterni con Maehle. In questo senso ecco prenotato un altro volo per Londra per parlare nuovamente col Chelsea, questa volta è per parlare di Zappacosta, che potrebbe tornare in nerazzurro da esubero dei Blues. L'operazione potrebbe andare in porto per 4-5 milioni di euro con l'alternativa che porta al nome di Pol Lirola della Fiorentina.