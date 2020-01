AQUILANI, Ecco perché Iachini ha detto sì all'impiego

Tra i vari dettagli analizzati da Beppe Iachini dal momento in cui ha preso in mano la Fiorentina, c'è anche quello relativo al modo di calciare. Lo scrive Repubblica, che spiega come anche l'inserimento di Alberto Aquilani nello staff è stata una scelta fatta in questo senso. Quando a Iachini è stato chiesto se era d'accordo col prendere l'ex centrocampista viola nel suo staff, ha detto subito sì: Aquilani è considerato nell’ambiente uno dei più tecnici nel calciare la palla degli ultimi trent’anni. Tra i pochi a colpire la palla in un certo modo, con il collo esterno del piede. Era il centrocampista che più si avvicinava, come tocco di prima, a Giancarlo Antognoni. È stato fermato dai molti infortuni, ma sulla tecnica nessuno ha mai avuto dubbi e i suoi consigli possono aiutare tutti, da Pulgar a Chiesa.