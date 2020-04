APRILE, Inizia il pagamento di Amrabat. Caceres...

Come riporta La Nazione oggi in edicola, aprile è un mese molto importante per la programmazione della Fiorentina che verrà. Non solo per le questioni di campo (quando si tornerà a giocare), ma anche dal punto di vista del mercato. Inizia proprio ad aprile il pagamento del cartellino di Sofyan Amrabat al Verona, che lascerà una volta finita la stagione. E aprile sarà anche il mese per far scattare la clausola per il rinnovo di Martin Caceres che altrimenti ha un contratto in scadenza a giugno e quindi finirebbe in svincolo.