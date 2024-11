APOEL, Il momento, la festa e i due veterani in squadra

FirenzeViola.it

La Nazione fa un punto sull'APOEL Nicosia prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Squadra con un glorioso passato fatto di 29 campionati vinti e 36 trofei conquistati, attualmente è lontana dai vertici del campionato cipriota e sta attraversando una fase difficile in Europa con un punto in due partite. Contro la Fiorentina però sarà una grande festa con i festeggiamenti per il 98° anniversario in uno stadio Neo GSP tutto esaurito senza tifosi viola. I giocatori più noti dell'Apoel come Belec e Pizzi.