ANTOGNONI, Toccata e fuga al cs. C'è anche l'Italia

INDISCREZIONI DI FV CACERES, SARÀ SVINCOLATO. PIÙ TORINO CHE CAGLIARI Il futuro di Martin Caceres non è ancora stato ufficializzato, ma il suo contratto con la Fiorentina è prossimo alla scadenza. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il difensore uruguaiano sarà svincolato con il club di Commisso che pare... Il futuro di Martin Caceres non è ancora stato ufficializzato, ma il suo contratto con la Fiorentina è prossimo alla scadenza. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il difensore uruguaiano sarà svincolato con il club di Commisso che pare... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, I TITOLI IN VIOLA DEI QUOTIDIANI Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: ""Nuova Fiorentina. Addio a Ribery e pure Antognoni... Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: ""Nuova Fiorentina. Addio a Ribery e pure Antognoni... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi