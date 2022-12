ANTOGNONI, Mai tradito Firenze. Al Mondiale...

All'interno dell'edizione odierna de Il Tirreno è presente un'intervista a Giancarlo Antognoni. Di seguito le parole della leggenda viola: "Sono sincero, la Francia contro il Marocco ai miei occhi è uscita un po di ridimensionata. Se l'Argentina si potrà avvalere di un Messi come quello contro la Croazia penso che la Coppa la porteranno a casa gli argentini".

Il giocatore argentino che l’ha colpita di più?

“De Paul, un mediano inesauribile, Fernandez, Molina, Otamendi e in attacco Alvarez”.

La rivelazione e la delusione di questo Mondiale?

“Come rivelazione sicuramente il Marocco. Invece, come delusione, il Brasile. Lo vedevo in finale, ma se non impara a diventare più cinico e a limitare il senso di senso di megalomania…”.

Cosa prevede quando riprenderà il campionato italiano?

“Per tante squadre non sarà facile riannodare le fila del discorso: il Napoli avrà meno problemi delle altre perché aveva pochi nazionali”.

Tra i tanti allenatori che ha avuto chi mette un più in alto?

“Niels Liedholm perché è quello che mi fece debuttare. Avevo 18 anni, il 15 ottobre del 1972 mi lanciò a Verona, vincemmo 2-1. La Fiorentina mi aveva acquistato dall'Astimacobi per 435 milioni, la mia vita cambiò. E io non ho più voluto cambiare città. Non ho mai tradito, anche se Juve e Roma facevano pressing. Già, meglio l’amore di una città che 100 scudetti”.