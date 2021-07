ANTOGNONI, La Fiorentina risponde: "Siamo stupiti"

La Fiorentina risponde con una lettera a Giancarlo Antognoni, dopo le ultime interviste: "Acf Fiorentina ha letto, con stupore e rammarico, le affermazioni di Giancarlo Antognoni attraverso vari organi di stampa, e dei suoi legali, tramite un’intervista. La Società viola, molto dispiaciuta per le affermazioni di Giancarlo Antognoni nei confronti del Club, ha inviato in data odierna le proprie controdeduzioni allo studio legale che rappresenta Giancarlo Antognoni" , questa la nota emessa nel tardo pomeriggio di ieri. Le controdeduzioni a cui si fa riferimento sono, di fatto, le risposte a tutte le accuse lanciate da Antognoni, a partire dal discorso relativo allo sfruttamento del diritto di immagine. Per i viola nessun abuso rispetto a ciò che è sancito dall’articolo 5 del contratto e, soprattutto, nessuna discrepanza tra ruolo ricoperto, club manager, e mansioni di immagine, con la volontà di dimostrare che nel diritto sportivo tutto ciò era lecito. A riportarlo è La Repubblica.