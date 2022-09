ANTOGNONI, Fiorentina regredita. Sul mercato...

Intervistato a L'Eco di Bergamo, Giancarlo Antognoni, ha affrontato diversi temi inerenti alla prossima sfida tra Atalanta e Fiorentina. Queste le sue parole: “Anche quest’anno la Dea è un outsider di lusso, è in continuo miglioramento. E’ da tempo in pianta stabile accanto alle big, mentre la Fiorentina è regredita. Una volta potevamo dire che fra Fiorentina e Atalanta c’era una categoria di differenza, ora non è più così. Ora come ora, inoltre, son convinto che la campagna acquisti di rafforzamento della Viola sia stata sbagliata, per lo meno per quanto visto fin ad ora”.

Un suo pronostico?

"Sarà un gara molto aperta. Una volta si veniva a Bergamo e l’Atalanta t’aggrediva, ora non è più così. Mi aspetto un Gasperini più prudente, rispetto agli approcci visti nella scorsa stagione in cui mister Italiano lo ha imbrigliato sia in campionato che in Coppa Italia. Ora la sua Dea ha incassato soltanto tre gol ed è la difesa più forte, sarà una bella sfida tra tecnici".