ANTOGNONI, E la sua amarezza a cena con i tifosi

Giancarlo Antognoni-Fiorentina, una storia durata una vita intera ma che per sta per scrivere un finale non a lieto fine. Come riporta il Corriere Fiorentino, lo stesso Unico 10 ad una cena Ultras ha preannunciato il suo addio: "Non ho mai tradito i tifosi della Fiorentina e viceversa e questo è bello. Oggi mi ritrovo a decidere una cosa importante (l’addio alla società, ndr ) ma non per colpa mia, bensì di qualcun altro". Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione e che lanciano un’accusa precisa alla dirigenza di volerlo mettere da parte. La società, da parte sua, è ferma e convinta sulla sua posizione.