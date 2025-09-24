Angelo Di Livio: "Una vittoria domenica può cambiare tutto. Piccoli valore aggiunto per Kean"

L'ex calciatore della Fiorentina, in viola dal 1999 al 2005, Angelo Di Livio, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle problematiche che la formazione di Stefano Pioli sta attraversando in questo inizio di stagione: "Dare colpa a un solo fattore è impossibile. È importante che i giocatori ripuliscano il cervello e lavorino da squadra. Se ne esce grazie ai risultati e una vittoria domenica può già cambiare tutto. Pioli però deve capire cosa non sta funzionando perché a Pisa non sarà semplice. Io sono convinto che il problema non sta nei moduli, ma nella testa dei giocatori".

Lei è stato capitano della Fiorentina. Cosa possono fare ora i giocatori di maggior spessore?

"I leader sono leader perché devono aiutare e dare un appoggio pure all’allenatore. Devono spingere tutto il gruppo a una concentrazione maggiore. I vari De Gea, Gosens, Kean, Ranieri, Mandragora, Dzeko devono osservare e capire chi non sta dando tutto o tanto".

Piccoli e Kean possono giocare insieme?

"Piccoli è un valore aggiunto per Kean perché gli va a prendere un altro marcatore. Non è certo questo il problema, anzi. Più che altro anche loro devono dare qualcosa in più e Pioli deve analizzare bene il motivo per cui non arrivano i palloni a Kean, che a sua volta deve fare movimenti maggiori".

E a centrocampo?

"Metterei Fagioli mezzala perché come regista perde molto. In quel ruolo vedo bene Nicolussi Caviglia che è un giocatore lineare e pulito, un po’ come Locatelli alla Juventus. E in più può rappresentare un filtro per la fase difensiva".