ANDRISSI, Dragowski un predestinato: ok per l'Inter

Gianluca Andrissi, ex ds di Como e Spezia, ha lavorato per 18 anni per l'Inter, uno dei quali da scout. Nel corso di un lunga intervista a Tuttosport ha parlato di Bartlomiej Dragowski spiegando come lo abbia seguito nel 2014-2015 grazie al lavoro di Ausilio: "Mi colpì subito, aveva solo 17 anni, ma era titolare nella massima serie. Letture delle palle alte e reattività. Agile e longilineo nonostante la stazza. Mi impressionò". Inoltre ha aggiunto che il polacco riuscì a fornirgli sicurezza e lo convinse del fatto che sarebbe diventato un professionista al 100%, anche solo dal modo in cui si riscaldava. Il dirigente spiega perché poi Dragowski non fu acquistato: "Ci sono tanti ragionamenti da fare, a volte ai top club serve un prodotto finito. Mi fa piacere se adesso viene accostato ai nerazzurri, il ragazzo è molto interessante e gioca ad alti livelli da tantissimi anni". Infine un'investitura decisamente importante: "Potrà tranquillamente prendere il posto di Handanovic quando smetterà. Lo vedo benissimo come titolare dei nerazzurri del futuro perché ha davanti a sé minimo dieci anni di carriera. Il frutto del lavoro svolto dimostra che ora sia da Inter".