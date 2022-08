ANALISI, Viola sfacciata e ambiziosa: non si nasconde

L'analisi a firma Giuseppe Calabrese su Repubblica dice che la Fiorentina adesso non si nasconde più. "Sfacciata e ambiziosa, ecco la nuova Fiorentina. Una squadra sicuramente più equilibrata, costruita con un mercato intelligente e tenuta insieme dalle idee e dall’entusiasmo di Vincenzo Italiano. Che stagione sarà lo scopriremo partita dopo partita, in fondo questo è un campionato anomalo e mai visto prima, ma una cosa è già chiara fin da adesso, la Fiorentina è finalmente ritornata ad essere una squadra che crede in se stessa.

Senza nascondere gli obiettivi, senza aver paura di mostrare ciò in cui crede. Vincere la Conference e un posto in Champions è il mood di un’estate che ha restituito alla squadra viola euforia e convinzione. Che non vanno confusi con l’arroganza. E i motivi di questa rivoluzione dell’orgoglio ci sono tutti". Ci saranno tante novità e sarà un viaggio un po' alla cieca, però l'entusiasmo e il senso d'appartenenza possono fare la differenza.