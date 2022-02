AMRABAT, Verso la conferma fuori dal tunnel

A caccia del terzo indizio che possa fare definitivamente una prova. Dopo il gol con lo Spezia, dopo l’ottimo spezzone di gara contro l’Atalanta, Sofyan Amrabat cerca a Reggio Emilia un altro squillo di un periodo di campionato particolare, in cui il passaggio dal nulla al tutto, dall’inferno al paradiso è stato racchiuso in pochissimi, intensi giorni. Per non dire minuti, quelli trascorsi dall’errore che ha spalancato la strada a Agudelo per il pareggio al gol vittoria del Picco all’ultimo respiro. Il centrocampista marocchino potrebbe partire titolare contro il Sassuolo, un po’ per le noie fisiche di Torreira un po’ perché dopo tante settimane difficili si è ripreso la Fiorentina. A riportarlo è La Repubblica.