AMRABAT, Palloni filtranti, dinamismo: non ha deluso

La Nazione tesse le lodi di Sofyan Amrabat, autore di una prestazione decisamente convincente contro la Roma. Il marocchino non doveva neppure giocare, poi le condizioni di Torreira non ottimali ne hanno favorito la presenza dal primo minuto. E il classe ’96, come succede sempre più spesso ultimamente, non ha deluso: palloni filtrati, dinamismo, Pellegrini annullato, pure vicino al gol. Si sottolinea inoltre il meticoloso lavoro del centrocampista in fase di chiusura.