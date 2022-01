AMRABAT, Oggi il Toro lo chiederà ai viola: ma è dura

Focus sul futuro di Sofyan Amrabat sulle pagine odierne di Tuttosport: come spiega questa mattina il quotidiano, oggi, prima di Torino-Fiorentina, potrebbe esserci un incontro tra i due club per il centrocampista marocchino che con Italiano non trova spazio. Il giocatore ha rifiutato diverse squadre di bassa classifica. Su di lui ci sarebbe anche il Milan: se il club rossonero decidesse di accelerare, per Vagnati non esisterebbero speranze. Dopo, arrivano Bologna e Torino. Più altri club europei, alcuni di Premier. Difficilmente la riuscirà a rientrare dei 20 milioni spesi due anni fa, considerando il momento no del giocatore e la crisi economica, ma di sicuro non è intenzionato a darlo via a cifre di saldo. Prestito sì ma con obbligo di riscatto. Torino e Fiorentina ne parleranno perché Amrabat in estate era uno dei principali obiettivi di Juric. La trattativa non è semplice. Anzi: molto difficile.