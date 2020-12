AMRABAT, Nuovo piano tattico e lezioni di italiano

Sofyan Amrabat porta sulle spalle un peso non indifferente, perché è il giocatore più pagato della storia della Fiorentina. se si pena che i suo inizio non è stato dei migliori, perché con la Fiorentina ha faticato e parecchio, salvo poi riprendersi nelle ultime gare. Comunque sia, per il giocatore sono previsti dei cambiamenti da qui alla ripresa del campionato. Tatticamente, Prandelli intende costruirgli una copertura che gli permetta di essere più incisivo dal limite dell'area e anche dentro, cosicché possa essere più dannoso per gli avversari insieme a Castrovilli e abbia una spalla d'esperienza come Borja Valero. C'è un altro aspetto da curare, la lingua. Le sue difficoltà iniziali erano dovute anche alle scarse conoscenze dell'italiano. A Verona non ha acquisito grandi conoscenze linguistiche, per questo per lui è previsto un corso intensivo della nostra lingua che sicuramente lo aiuterà a seguire le indicazioni di Prandelli. Lo scrive La Nazione.