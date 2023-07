AMRABAT, Non è convinto dell'Al-Ahly, aspetta la Spagna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto da La Repubblica (Firenze) nelle strategie di Barone e Pradè c'è la necessità di vendere. Di accumulare un tesoretto che possa permettere ai viola di irrompere sul mercato con più forza. Alcuni giocatori hanno fatto intendere, più o meno in maniera esplicita, che la loro esperienza in viola è terminata. Tra tutti Sofyan Amrabat, che piace al Manchester United e per il quale si era fatto avanti in tempi non sospetti l’Atletico Madrid. Il club spagnolo avrebbe accontentato il centrocampista marocchino con un’offerta di alto livello.

Ma ancora non ha formulato quella per la Fiorentina, che non vorrebbe scendere sotto i 30 milioni per un giocatore che reputa al top e per il quale, tra l’altro, apprezzamenti non mancano. Anche in Italia, ma soprattutto all’estero. Amrabat sogna ancora un suo passaggio al Barcellona, affare sfumato a gennaio per scelta dei viola che chiusero la porta. Adesso si è messo in fila anche l’Al- Ahly,club saudita che certo non baderebbe a spese per portare il centrocampista in Arabia. In realtà il calciatore non sarebbe del tutto convinto da un trasferimento lontano dal calcio europeo e anche per questo motivo la sua situazione rimane in sospeso.