AMRABAT, In attesa di spostarsi, si allena con Quarta al VP

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sofyan Amrabat e Lucas Martinez Quarta hanno ripreso a lavorare a Firenze. Visite, test fisici e atletici e primo allenamento stagionale al Viola Park: questo è stato il loro programma nella giornata di ieri, quando hanno fatto rientro in Toscana e hanno subito riniziato il proprio allenamento. In attesa di tornare, da domani, in gruppo agli ordini di Palladino - che oggi ha concesso un giorno libero alla squadra -.

Ma se l'argentino ha anticipato il suo rientro per mettersi prima a disposizione del tecnico, il marocchino è tornato a lavorare al Viola Park per non restare indietro nella preparazione ma aspetta una nuova destinazione, al momento incerta. Al centro sportivo sarà in buona compagnia visto che anche Sabiri e Nzola attendono una nuova collocazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.