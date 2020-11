AMRABAT, Il giocatore vuole ritrovare se stesso

Tra i giocatori che finora non hanno brillato c'è anche Sofyan Amrabat. Complice la posizione in cui Iachini lo ha schierato finora, il marocchino non ha reso secondo le aspettative, anche se - sottolinea il Corriere dello Sport - dei 438 minuti giocati in viola nulla gli si può rimproverare. Ora per il giocatore è arrivato il momento della svolta definitiva: l'obiettivo è ritrovare il vecchio Amrabat di Verona. Con il rientro di Pulgar, Iachini potrebbe modificare lo scacchiere della mediana e l'ex Hellas potrebbe tornare nella porzione di campo che gli compete.