Tuttosport, in edicola stamani, si concentra sull'interessamento dell'Atalanta per Sofyan Amrabat. L'operazione, secondo il quotidiano, sarebbe divenuta molto difficile dopo lo sgambetto dei bergamaschi alla Fiorentina per Zappacosta. Gli orobici dovrebbero quindi virare su Thorsby della Sampdoria o su Nandez del Cagliari.