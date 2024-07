AMRABAT, Domani tornerà per sostenere le visite mediche

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Prosegue il caso Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino non vuole far parte della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino, ma domani tornerà al Viola Park per sostenere le visite mediche di rito. Dopodiché incontrerà squadra e allenatore, di ritorno dalla tourneé inglese, la terra dei desideri di Amrabat.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista ex United si allenerà con il gruppo in attesa di capire la sua futura destinazione. Amrabat piace all'Atletico Madrid, il Manchester United spinge per un ulteriore prestito, ma la Fiorentina vorrebbe vendere a titolo definitivo il giocatore.