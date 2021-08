AMRABAT, Di nuovo nel mirino del Napoli. La formula

Con l'arrivo imminente in viola di Lucas Torreira, Sofyan Amrabat è tornato al centro dei pensieri del Napoli. Il giocatore, già trattato ai tempi del Verona - scrive il Corriere dello Sport - vive una situazione un po' delicata alla Fiorentina nonostante la grande stima di Commisso, e tra l'altro a un certo punto è sembrato a un passo dall'Atalanta: poi, il testa a testa di mercato per Zappacosta ha complicato la storia e ieri il club azzurro ha provato a inserirsi riallacciando contatti sopiti da tempo. La formula di un suo eventuale passaggio in azzurro, potrebbe essere il prestito.