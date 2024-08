AMRABAT, Anche il Bologna di Italiano si iscrive alla corsa

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Continua a tenere banco la vicenda legata al futuro di Sofyan Amrabat, ieri impiegato da Palladino dal primo minuto per la sfida contro il Friburgo. Una scelta che ha aperto anche ad una clamorosa ipotesi di permanenza in maglia viola per il centrocampista, il quale però continua a mettere la Premier League, e il Manchester United, in cima alla lista dei desideri.

Come vi raccontiamo da giorni le squadre interessate al giocatore non mancano, con Galatasaray e Fenerbahce disposte ad un infuocato derby di mercato per portarlo in Turchia, tuttavia secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe un'altra squadra, italiana, che si potrebbe iscrivere alla corsa per il marocchino. Il Bologna, infatti, è a caccia di un centrocampista che possa andare a rimpolpare un reparto che fino a questo inverno sarà orfano di Lewis Ferguson. Italiano avrebbe richiesto alla società un giocatore di interdizione più che di regia, ed è per questo che, scrive la rosea, in sede felsinea si sarebbe parlato proprio di Sofyan Amrabat.