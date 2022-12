AMICHEVOLE, Ritorno al gol per Cabral e Jovic

Con la vittoria contro la primavera, sia Cabral (a secco per 336' minuti) che Jovic (senza segnare per 161') hanno ritrovato la via del gol e puntano a ritagliarsi uno spazio importante nella seconda parte di stagione. La rete del 9 brasiliano è stata festeggiata in modo convinto dai 2500 spettatori presenti al Franchi e da tutta la squadra, come a risollevarlo da un pesantissimo macigno che si portava dietro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.