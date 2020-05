AMARCORD, Su FB spopola un super archivio viola

Il Corriere Fiorentino racconta il curioso hobby di Marcello Dubla, tifoso viola dal 1973, il quale ha messo su tramite VHS un vero e proprio archivio della storia recente della Fiorentina. "Dai primi anni novanta al 2008 - racconta - ha registrato interviste televisive, trasmissioni dedicate alla Fiorentina su emittenti locali. Alcune di queste nemmeno esistono più". Oltre un migliaio di videocassette da quattro ore l'una delle gloriose trasmissioni come “Calcio parlato” di Raffaello Paloscia su Rete37, “Stadium” condotto da Massimo Sandrelli e il “Ring dei Tifosi” con David Guetta e lo storico tifoso Mario Ciuffi, e molto altro. "Ho creato la pagina Facebook 'Ricordi di Fiorentina' per condividere e non far perdere questo materiale. Fino ad ora credo di aver pubblicato solo il 20% di tutto ciò che ho. Attraverso le immagini i più giovani possono scoprire un mondo a loro sconosciuto, agli altri serve per ricordare e capire come sia cambiato l’universo viola", conclude Marcello.