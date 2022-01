ALVAREZ, ACF continua a corteggiarlo: piace tanto

La Fiorentina continua a sognare e ha messo nel mirino due giocatori che in caso di arrivo farebbero esplodere l'entusiasmo di Firenze. La Gazzetta dello Sport scrive che non solo i dirigenti viola stanno lavorando per capire la fattibilità di Isco, ma parallelamente stanno continuando ad inseguire, e proveranno a farlo ancora, quel Julian Alvarez del River Plate che è esploso a suon di reti nell'ultima stagione.

La Fiorentina lo corteggia da molto tempo anche grazie a Burdisso, dirigente viola dai canali infiniti in Sudamerica. Il giocatore piace da matti ed in un futuro senza Vlahovic per il reparto offensivo viola sarebbe perfetto. Il problema? Lo vogliono tutti, dall’Inter ai top club europei.

