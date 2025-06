Fiorentina prigioniera di Kean: Pioli lo vuole con sé e studia come valorizzarlo

La tentazione è lì: lo scrive la Gazzetta dello Sporti in merito alla situazione Moise Kean. Nulla è deciso, tutto possibile, con l'attaccante che si riserva ancora del tempo per pronunciarsi. Perché l'offerta dell'Al Qadsiah è pesante: non tanto per la possibilità da parte del club saudita di pagare la clausola rescissoria attiva dall'1 al 15 luglio con estrema facilità, quanto per lo stipendio da 15 milioni l'anno per tre anni che garantirebbero al centravanti della Nazionale Italiana.

Kean riflette, come detto, posta sui social una frase, "Fai quello che vuoi e sii felice, a nessuno importa davvero", con in mano delle banconote. Stefano Pioli lo vorrebbe con sé, scrive la Gazzetta: il prossimo allenatore della Fiorentina avrebbe anche già in mente come valorizzarlo e renderlo ancor più protagonista. Staremo a vedere.