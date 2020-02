AG. CAVANI, Lui, Ramirez e Nandez furono quasi viola

Pablo Bentancur, procuratore di Edinson Cavani, Gaston Ramirez e Nahitan Nandez, ha rivelato a La Nazione alcuni retroscena che riguardano la Fiorentina: "Tutti e tre i giocatori, per motivi differenti, sono stati a un passo dal club viola. Con Corvino avevamo chiuso tutto per Cavani, poi però non si liberò il posto da extracomunitario e l'operazione saltò". Stesso discorso per Ramirez e in particolare per Nandez, che due anni fa stava per trasferirsi a Firenze per 1,5 milioni, salvo veder sfumare la trattativa per via di un passaporto arrivato in ritardo. "Per il futuro - continua Bentancur - consiglio Brian Rodriguez, diciannovenne dei Los Angeles FC che disputando cinque partite ha già segnato tre gol nell'Uruguay: costa 12 milioni".