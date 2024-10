ADLI, Obiettivo prendersi la Fiorentina e la Francia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Yacine Adli sta pian piano sbocciando, non soltanto dal punto di vista realizzativo grazie ai due gol che hanno deciso le ultime due vittorie contro The New Saints e Milan, ma soprattutto dal punto di vista della consapevolezza. Come scritto da La Nazione, il centrocampista francoalgerino vuole prendersi definitivamente le chiavi della Fiorentina e anche a Lecce dovrebbe partire dal 1' minuto.

Il sogno del classe 2000 - come detto nei giorni scorsi - è quello di prendere parte al Mondiale 2028 con la Francia e per conquistarla dovrà mettere in campo grandi prestazioni. Fin qui gli era sempre mancata continuità, ma adesso Palladino sembra ben disposto a dargliela.