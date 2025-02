Adli a parte da giorni, da valutare per il Como. Beltran-Zaniolo duellano da vice Kean

La Gazzetta dello Sport analizza le difficoltà di formazione a cui andrà incontro Raffaele Palladino per la gara contro il Como e scrive che la seduta in programma oggi al Viola Park sarà fondamentale per capire se Yacine Adli recupererà in vista di domenica. Finora il centrocampista ex Milan ha lavorato a parte, per questo le maglie da titolare in regia se le giocano ad ora Mandragora, favorito, Cataldi e il nuovo innesto Fagioli. Mentre Lucas Beltran potrebbe, vista la squalifica di Moise Kean, tornare a giocare da centravanti, il ruolo per cui fu comprato. Se la gioca con Nicolò Zaniolo che già scalpita.