ADANI, Viola in Europa grazie a Italiano, non Vlahovic

Daniele Adani, ex calciatore passato anche da Firenze ed attualmente apprezzato opinionista sportivo, nel corso di un'intervista concessa a Libero, ha fatto anche l'esempio della Fiorentina e di Italiano per sottolineare l'importanza del tecnico nei risultati di una squadra: "Gli allenatori di questi ultimi anni stanno segnando il nostro calcio. Penso a Pioli, Gasperini e Sarri, ma anche Andreazzoli. Poi c'è Italiano: la sua Fiorentina è andata in Europa senza Vlahovic ed il merito è proprio del tecnico".