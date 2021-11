ACF, Quattro volte davanti alla Juve negli ultimi 50 anni

Curiosità statistica e storica riportata dal Corriere Fiorentino nella sua edizione odierna. La Juventus, non è una novità, è abituata a stare davanti alla Fiorentina in classifica: negli ultimi cinquant’anni, infatti, solamente quattro volte i bianconeri sono arrivati alle spalle dei viola ad un terzo del campionato. Dal 1971 in poi erano troppo forti i bianconeri per essere più che eguagliati, per almeno vent’anni. Nell’anno dello Scudetto sfiorato del 1982 le due squadre, per esempio, erano appaiate in testa. Il primo sorpasso ventisei anni fa, nel 1995, con Ranieri in panchina. Tre anni dopo Trapattoni, vecchia volpe, aveva Lippi dietro. I viola ospitarono la Signora e la batterono 1-0 con gol di Batistuta, rinforzando dei sogni di Scudetto che però poi si infrangeranno. La squadra sarà comunque campione d’inverno. Poi invece è Prandelli a firmare la terza volta (2007/08), ai danni di quel Ranieri nel frattempo passato a Torino: chi non ricorda quel 2-3 a Torino…? L’ultimo è Paulo Sousa, nel 2015.