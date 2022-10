ACF-INTER, Italiano non si dà pace, gli infortunati...

Vincenzo Italiano non si dà pace dopo la sconfitta contro l'Inter visto l'esito della partita: "Finirla sul 3-3 in rimonta sarebbe stato come vincerla. Non è la prima volta che perdiamo punti per qualche decisione dubbia: Dzeko tira la maglia, quello è fallo". Non c'è tempo però per provare rancore, giovedì contro il Basaksehir non si può sbagliare pe sognare la vetta del girone di Conference. L'attenzione adesso è su tutti i giocatori in fase di recupero, partendo da Gonzalez uscito nei primi minuti per un affaticamento al flessore della coscia destra, ma dovrebbe essersi fermato in tempo, ma sarà monitorato meglio nelle prossime ore. Oltre a lui si attendono ancora Sottil e Gollini, il primo può essere sulle fasce mentre il secondo sta recuperando da una lombalgia. A riportarlo è il Tirreno.