ACF FEMMINILE, Oggi debutto in Coppa col Brescia

Oggi alle 14.30 la Fiorentina femminile farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia contro il Brescia in trasferta. Le gigliate - scrive stamani Il Corriere Fiorentino - scenderanno in campo per la loro prima gara del mini-girone F, in cui Lazio e Brescia hanno pareggiato 1-1 nella prima giornata, quando la Fiorentina ha riposato. Per passare il turno alla fase successiva, servirà vincere il girone. E le ragazze di Panico, per farlo, dovranno provare a battere il Brescia questo pomeriggio, e la Lazio domenica 19 dicembre. Se la Fiorentina vincesse il suo girone, si qualificherebbe ai quarti di finale a eliminazione in gare di andata e ritorno, tra gennaio e febbraio.