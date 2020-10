ACF FEMMINILE, Clima non sereno: il caso Bonetti

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato un focus a proposito del campionato femminile, nel quale si torna anche sul pesante ko subito dalla Fiorentina domenica a Vinovo contro la Juventus, una sconfitta che rischia di minare dopo appena cinque giornate le certezze di un gruppo costruito per puntare in alto ma già a -6 dalla vetta: un abisso per quanto riguarda il campionato delle donne. La Fiorentina con la Juve non è mai entrata in partita, scrive il giornale. L’ambiente viola forse non è sereno: si veda il caso Tatiana Bonetti, tra le più forti giocatrici italiane. Se il club ha deciso di non mandarla all’Atletico Madrid non si capisce il motivo per cui non sia stata convocata nelle ultime due partite. Sarà un caso, ma l’assenza della numero 10 viola ha coinciso con due dolorose sconfitte.