ACF FEMM., Al via la poule scudetto, venerdì sfida alla Roma

Venerdì 17 marzo la Fiorentina femminile sarà impegnata nella sfida dei contro la Roma, la prima della poule scudetto, il nuovo format della Serie A Femminile. Partita fondamentale per la squadra di Patrizia Panico che influenzerà il proseguo della stagione in questa seconda fase dell'annata. Di fronte alla squadra viola, quinta in classifica a parimerito con il Milan a 34 punti, si presenta la capolista giallorossa (48 punti), che ha già sconfitto per ben due volte la Fiorentina nella regular season (2-1 e 7-1).

L'ultimo successo della squadra viola, in amichevole contro il Sassuolo, ha riportato entusiasmo. Adesso però, la Fiorentina dovrà mettersi di impegno e fare la corsa sulle due milanesi, Inter e Milan, che insieme alle giallorosse ed alla Juventus, compongono il girone a cinque da cui uscirà la squadra campione d'Italia. A riportarlo è l'edizione odierna de' Il Tirreno.