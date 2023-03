POULE SCUDETTO FEMMINILE: SI PARTE VENERDÌ CONTRO LA ROMA. DA TIRRENIA SENSAZIONI POSITIVE

Chiuso il ritiro di Tirrenia è di nuovo tempo di campionato per la Fiorentina Femminile. Le gigliate hanno vissuto due settimane di stop per ricaricarsi in vista della difficile seconda parte di stagione. Le semifinali di Coppa Italia Femminile si sono svolte designando le due formazioni che si sfideranno per la vittoria finale del trofeo: Juventus e Roma. Se costoro sono ostacoli quasi insormontabili da scalare in campionato, lo stesso non si può dire delle due milanesi. Milan e Inter hanno dimostrato di essere squadre agguerrite ma non perfette, ed è su questo fattore che la Fiorentina dovrà puntare se vorrà migliorare la propria posizione di classifica. Del resto, proprio con le due compagini del nord Italia, la Fiorentina è riuscita a strappare qualche punto contro le grandi in una stagione che ha visto le ragazze viola in formato Dottor Jekyll e Mister Hyde. Ma da venerdì prossimo si comincia a fare sul serio. Alle 18 ci sarà il primo impegno contro la Roma, a Sesto Fiorentino, per dare inizio alle danze.

Dicevamo del ritiro di Tirrenia; senza ombra di dubbio la scelta di spostarsi verso la località toscana per prepararsi a ciò che verrà, è stata una decisione ben ponderata. Nel corso della settimana le ragazze hanno avuto modo di fortificare l’unità della squadra cercando quella scintilla psicologica da far scattare e che è mancata nel corso della prima parte di regular season. Voci vicine alla squadra femminile raccontano di un gruppo sereno e pronto ad affrontare le sfide in arrivo. A dimostrazione c’è stato anche il successo ottenuto contro il Sassuolo nella gara amichevole di venerdì scorso. Le reti di Erzen e Kajan rendono inutile il sigillo neroverde di Jane e chiudono il ritiro di Tirrenia. Ora le ragazze di coach Panico vivranno un’altra settimana intensa di allenamenti a Firenze per poi buttarsi a capofitto nella poule scudetto.

L’assalto al secondo posto, che vorrebbe dire Europa, è estremamente difficile. Per raggiungere tale traguardo servirà una Fiorentina letale e perfetta che nel corso delle passate settimane si è vista solo contro le ultime cinque del campionato. Se le gigliate riusciranno a imporsi su alcune delle avversarie della parte alta della classifica, con qualche caduta di costoro negli altri scontri diretti, i giochi potrebbero clamorosamente riaprirsi. In questo momento però, l’obiettivo della Fiorentina Femminile è quello di chiudere questo campionato nel modo più dignitoso possibile.