ACF FEM., È già tempo di Champions: in campo alle 18

C'è una Fiorentina che da oggi si gioca la Champions. È la squadra femminile, che questo pomeriggio alle 18 scenderà in campo per il preliminare con il Brondby. Si gioca in Danimarca, in casa delle avversarie viola, il mini-torneo che precede un'ulteriore fase di qualificazione prima dei gironi: chi vince la semifinale secca sfida una tra Ajax e le ucraine del Kolos Kovalivka (finale sabato). Sarà una giornata storica per le viola, di nuovo in Champions dopo tre anni di attesa. Lo evidenzia stamani Il Corriere dello Sport-Stadio.