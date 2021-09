ACF, Cinque punti in più rispetto alla scorsa stagione

I numeri raggiunti nella gara contro l'Udinese fanno riflettere. Mai la Fiorentina targata Commisso era partita così tanto forte: dopo sei turni sono cinque i punti in più rispetto alla passata stagione (quattro sulla prima avventura in A della nuova proprietà), ma soprattutto, dal 2015/16 (15 punti) mai i viola avevano scalato così tanto la parte alta della classifica. Ecco perché i tifosi finalmente sognano: l’Europa adesso non è più un miraggio. A riportarlo, Il Corriere dello Sport.