ABISSO, Ieri altra notte nera dopo Fiorentina-Inter

Dopo il Fiorentina-Inter del 24 febbraio 2019, per l'arbitro Rosario Abisso ieri in Roma-Torino c'è stata un'altra notte nera. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, ricordando come al Franchi fu una partita dalla durata di 102 minuti, nell'ultimo dei quali assegnò un rigore alla Fiorentina per fallo di mano più che dubbio di D'Ambrosio nonostante l'avesse rivisto al VAR. Una decisione che mandò su tutte le furie Spalletti e che costò all'arbitro un mese di stop. Quest'anno ha invece concesso un rigore dubbio al Milan nella partita contro la Fiorentina.