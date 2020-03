ABBONAMENTI, Questione rimborsi ancora in sospeso

Il Corriere dello Sport - Stadio affronta l'argomento relativo ai rimborsi per gli abbonamenti delle partite che di Serie A della Fiorentina. Il discorso è ancora in sospeso come tutto il resto: la società sta cercando di capire in che modo riprenderà il campionato di Serie A e se tutto andrà per il verso giusto. Questo perché la Fiorentina non ha giocato in casa partite a porte chiuse e dunque non ha questioni pendenti. Diverso sarebbe il discorso in caso di porte chiuse per il resto della stagione: la squadra viola deve ancora disputare sei gare in casa. Prima di iniziare a parlare di rimborso, però, bisognerà aspettare gli sviluppi del Coronavirus e del calcio italiano.