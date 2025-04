RFV De Sinopoli presidente Atf: "A Siviglia circa 1200 tifosi viola. Settore ospiti non esaurito"

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per fare il punto della situazione riguardo alla trasferta di Siviglia in Conference League dopo la notizia del blackout generale che ha colpito la Spagna. Queste le sue parole a partire dall'ultima trasferta andalusa dei viola in Europa League nel 2015: "Siviglia non parte mai bene. L'altra volta in diversi dovettero rinunciare alla trasferta perché prese fuoco parte del terminal di Fiumicino. Io, consapevole dell'arrivo di un rimborso, presi un treno per andare a Napoli, poi sono andato a Londra e da lì a Siviglia. Andò poi molto male, 3-0 per loro. Il blackout ha creato un pochino di imbarazzo anche da un punto di vista logistico con i biglietti. Ormai però ci siamo. Alcuni sono già partiti perché l'aeroporto di Siviglia ha un problema di frequenze, non è servito quotidianamente con i voli da qua".

Grande esodo a Siviglia?

"Il settore ospiti non è stato esaurito. Sono 1200 i tifosi viola a fronte di due settori con capienza totale di 2800 posti. E' onerosa la trasferta perché anche in Spagna è periodo di ponti e questo ha fatto lievitare i prezzi".

La situazione in vista di Roma?

"Roma c'è interesse. Penso saremo almeno un migliaio. Una parte dei tifosi presenti a Siviglia sarà anche a Roma".

A Venezia lunedì invece?

"Dipende da come andrà a Roma. Venezia verrà dopo Roma e la doppia sfida contro il Siviglia. Quindi o serve un transatlantico o basta un vaporetto".

Come vede la partita di Siviglia?

"A Siviglia non vedemmo il pallone. Non vorrei vedere quella situazione. Spero di tenermi la porta aperta in vista del ritorno. In casa lo stadio sarà tutto esaurito. La Conference League interessa pochissimo poi si arriva in fondo e interessa a tutti".

